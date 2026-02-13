Подорожание проезда в Херсоне стало новым ударом для семейных бюджетов местных жителей, потому рассказываем об этом больше.

Подорожание проезда в Херсоне вступило в силу 7 февраля после решения городских властей по установлению новых тарифов на перевозку пассажиров, сообщает Politeka.

Как проинформировали в пресс-службе городского совета, подорожание проезда в Херсоне произошло после принятия решения исполкома "Об установлении тарифов на услуги городского пассажирского транспорта общего пользования".

С 7 февраля пассажиры начали платить 6 гривен за поездку в троллейбусах и 8 гривен в маршрутках. Об изменении тарифов сообщили на официальной странице городского совета в Facebook.

Там уточнили, что новые цены распространяются на городской пассажирский транспорт. В городском совете добавили, что решение касается как электротранспорта, так и автобусных маршрутов, курсирующих по городу.

Стоимость билета в троллейбусах составляет 6 гривен за одну поездку, в то время как в маршрутках пассажиры платят 8 гривен.

Для детей школьного возраста при наличии ученического билета в период с 1 сентября по 30 июня действует льготная цена в 4 гривны за поездку в маршрутном автобусе.

Повышение тарифов на городские перевозки стало причиной обсуждений среди жителей города. Подорожание проезда в Херсоне увеличило ежедневные расходы значительной части населения.

Решение исполкома о повышении тарифов было принято накануне, а последний раз стоимость билета менялась в августе 2021 года.

Представители власти объяснили необходимость пересмотра цен ростом расходов на перевозку пассажиров и обслуживание транспорта.

