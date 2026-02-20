Целью повышения тарифов на коммунальные услуги в Луцке является поддержание стабильных поставок тепла и воды.

В Киеве повысили тарифы на коммунальные услуги для организаций, сообщает Politeka.

С 17 февраля 2026 г. в Луцке вступили в силу новые тарифы на коммунальные услуги для отдельных категорий потребителей. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве касается бюджетных учреждений, религиозных организаций и других юридических лиц.

Решение принято горисполкомом с учетом роста расходов на электроэнергию, природный газ, водоснабжение и водоотвод. Также повлияло изменение прожиточного минимума для трудоспособных лиц, используемого при расчете тарифов.

По официальным данным повышение стоимости колеблется от 3% до 4% в зависимости от типа котельной и категории потребителей. Для бюджетных учреждений изменения составляют около 4%, другие организации получили корректировку на уровне 3–4%, а религиозные структуры теперь будут платить примерно на 4% больше.

Новые тарифы не затрагивают население города - они влияют исключительно на организации, получающие тепло и горячую воду от ГКП "Луцктепло".

Городские власти советуют руководителям учреждений заранее ознакомиться с обновленными расценками, чтобы учесть их при планировании бюджета и расходах на энергоносители.

Также стоит отметить, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Луцке должно поддержать стабильную поставку тепла и воды, а также обеспечить финансовую способность предприятия для покрытия растущих расходов на энергоресурсы.

Руководителям местных учреждений советуют пересмотреть внутренние планы расходов, чтобы избежать финансовых затруднений в новых условиях.

