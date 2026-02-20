Доплаты для пенсионеров в Черкасской области в 2026 г. выросли для отдельных категорий граждан в связи с повышением прожиточного минимума.

Доплаты пенсионерам в Черкасской области предусматривают ежемесячную надбавку для неработающих граждан, проживающих в зоне безусловного отселения или зоне гарантированного добровольного переселения, сообщает Politeka.

Как говорится в статье 29 закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", с 1 января 2026 размер такой выплаты составляет 2 595 гривен.

Основанием для пересчета стал рост прожиточного минимума с 2391 грн до 2595 грн, ведь именно к этому показателю привязана указанная доплата для пенсионеров в Черкасской области.

Речь идет о гражданах, которые проживали или работали на соответствующих территориях по состоянию на 26 апреля 1986 или до 1 января 1993 года и имеют официальный статус лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы.

Именно для этой категории государство продолжает финансовую поддержку. Таким образом, доплаты пенсионерам в Черкасской области напрямую зависят от действующих социальных стандартов и законодательных норм.

В то же время, право на повышенную выплату имеют только неработающие украинцы, постоянно проживающие в определенных зонах.

Если человек после аварии выехал с загрязненной территории, а затем вернулся, надбавка ему не начисляется. Не предусмотрена она и для переехавших или зарегистрировавшихся на этих территориях уже после катастрофы.

В случае официального трудоустройства вне зоны или его выезда с территории отселения начисление выплаты прекращается автоматически. Контроль этих процессов осуществляется через государственные реестры.

По данным Кабинета Министров, в настоящее время проживание в радиационно загрязненных зонах подтвердили около 105 тысяч украинцев пенсионного возраста.

