Доплати для пенсіонерів у Черкаській області у 2026 році зросли для окремих категорій громадян у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

Доплати для пенсіонерів у Черкаській області передбачають щомісячну надбавку для непрацюючих громадян, які проживають у зоні безумовного відселення або зоні гарантованого добровільного переселення, повідомляє Politeka.

Як йдеться у статті 29 закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік", з 1 січня 2026 року розмір такої виплати становить 2 595 гривень.

Підставою для перерахунку стало зростання прожиткового мінімуму з 2 391 грн до 2 595 грн, адже саме до цього показника прив’язана зазначена доплата для пенсіонерів у Черкаській області.

Йдеться про громадян, які проживали або працювали на відповідних територіях станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року та мають офіційний статус особи, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Саме для цієї категорії держава продовжує фінансову підтримку. Таким чином, доплати для пенсіонерів у Черкаській області напряму залежать від чинних соціальних стандартів і законодавчих норм.

Водночас право на підвищену виплату мають лише непрацюючі українці, які постійно проживають у визначених зонах.

Якщо людина після аварії виїхала із забрудненої території, а згодом повернулася, надбавка їй не нараховується. Не передбачена вона і для тих, хто переїхав або зареєструвався на цих територіях уже після катастрофи.

У разі офіційного працевлаштування поза межами зони або його виїзду з території відселення нарахування виплати припиняється автоматично. Контроль за цими процесами здійснюється через державні реєстри.

За даними Кабінету Міністрів, нині проживання в радіаційно забруднених зонах підтвердили близько 105 тисяч українців пенсійного віку.

