Субсидии для пенсионеров в Харьковской области в 2026 году на твердое топливо и сжиженный газ предназначаются для граждан, отапливающих жилье без централизованного отопления или использующих газ и электроэнергию частично, сообщает Politeka.net.

Жилищная субсидия на приобретение твердого, жидкого топлива и сжиженного газа оформляется раз в год за личным обращением. Пособие на оплату коммунальных услуг начисляется с месяца подачи заявления до конца календарного года.

Размер субсидии определяется индивидуально с учетом совокупного дохода семьи за прошлый год. Минимальная норма жесткого топлива составляет две тонны в год.

Право на получение поддержки имеют украинцы, иностранцы и лица без гражданства, легально проживающие в Украине. Назначение предусмотрено для домохозяйств без централизованного отопления или обогревающих жилье без газа или электроэнергии.

Обратиться за субсидией можно:

лично - в сервисный центр Пенсионного фонда, городского, сельского или поселкового совета или ЦНАП;

онлайн – через вебпортал электронных услуг ПФУ, сайт Минсоцполитики или портал «Дія».

Для оформления необходимы: заявление и декларация установленного образца, договор найма жилья (если есть), копия договора реструктуризации задолженности за коммунальные услуги (при необходимости) и справка о доходах, если информация о них отсутствует в налоговом или Пенсионном фонде.

Специалисты отмечают, что субсидии для пенсионеров в Харьковской области помогают снизить финансовую нагрузку и обеспечивают стабильный доступ к топливу в холодный период года.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: где готовы оказать поддержку зимой

Как сообщала Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс