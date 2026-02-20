Субсидії для пенсіонерів в Харківській області у 2026 році на тверде паливо та скраплений газ призначаються для громадян, які опалюють житло без централізованого опалення або використовують газ та електроенергію частково, повідомляє Politeka.net.

Житлова субсидія на придбання твердого, рідкого палива та скрапленого газу оформлюється один раз на рік за особистим зверненням. Допомога на оплату комунальних послуг нараховується з місяця подання заяви до кінця календарного року.

Розмір субсидії визначається індивідуально з урахуванням сукупного доходу сім’ї за попередній рік. Мінімальна норма твердого палива становить дві тонни на рік.

Право на отримання підтримки мають українці, іноземці та особи без громадянства, які легально проживають в Україні. Призначення передбачено для домогосподарств без централізованого опалення або тих, які обігрівають житло без газу чи електроенергії.

Звернутися за субсидією можна:

особисто — до сервісного центру Пенсійного фонду, міської, сільської чи селищної ради або ЦНАП;

онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ, сайт Мінсоцполітики чи портал «Дія».

Для оформлення потрібні: заява та декларація встановленого зразка, договір найму житла (якщо є), копія договору реструктуризації заборгованості за комунальні послуги (за потреби) та довідка про доходи, якщо інформація про них відсутня у податковій або Пенсійному фонді.

Фахівці наголошують, що субсидії для пенсіонерів в Харківській області допомагають знизити фінансове навантаження та забезпечують стабільний доступ до палива у холодний період року.

