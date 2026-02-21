Даже после повышения тарифов на коммунальные услуги в Хмельницком цена остается одним из самых низких среди областных центров.

С 1 марта 2026 состоится повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницкой области, передает Politeka.

Об этом сообщает местное КП "Спецкоммунтранс". Это первый пересмотр стоимости за последние пять лет.

Как объясняют в предприятии, действующие цены действовали с мая 2021 года, с тех пор выросли расходы на топливо, электроэнергию и обслуживание спецтехники, что сделало обновление тарифов необходимым.

Новые расценки

Для жителей Хмельницкого:

Многоэтажки с содержанием контейнеров – 35,82 грн на человека (было 24,59 грн);

Частный сектор с собственными контейнерами – 39,04 грн (было 27,56 грн);

Многоэтажки с контейнерами общего использования – 40,16 грн (было 29,30 грн);

Частные дома с контейнерами общего использования – 43,84 грн (было 32,93 грн).

В поселках и селах общины:

Многоэтажки, самостоятельное содержание контейнеров – 23,99 грн (было 20,58 грн);

Частный сектор, самостоятельное содержание – 27,20 грн (было 23,42 грн);

Многоэтажки с контейнерами общего использования – 27,45 грн (было 24,34 грн);

Частный сектор с общими контейнерами – 31,13 грн. (было 27,82 грн.).

Кроме того, для жильцов многоэтажных домов по индивидуальным договорам предусмотрена абонентская плата 8,02 грн в месяц за один лицевой счет.

В «Спецкоммунтрансе» отмечают, что даже после повышения тарифов на коммунальные услуги в Хмельницком цена остается одним из самых низких среди областных центров. – в среднем около 39 грн на человека.

Предприятие рекомендует жителям заранее ознакомиться с новыми расценками и учесть их в планировании семейного бюджета.

