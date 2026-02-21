Навіть після підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькому ціна залишатиметься однією із найнижчих серед обласних центрів.

З 1 березня 2026 року відбудеться підвищення тарифів на комунальні послуги в Хмельницькій області, передає Politeka.

Про це повідомляє місцеве КП «Спецкомунтранс». Це перший перегляд вартості за останні п’ять років.

Як пояснюють у підприємстві, чинні ціни діяли з травня 2021 року, а відтоді зросли витрати на паливо, електроенергію та обслуговування спецтехніки, що зробило оновлення тарифів необхідним.

Нові розцінки

Для мешканців Хмельницького:

Багатоповерхівки з власним утриманням контейнерів – 35,82 грн на особу (було 24,59 грн);

Приватний сектор з власними контейнерами – 39,04 грн (було 27,56 грн);

Багатоповерхівки з контейнерами загального користування – 40,16 грн (було 29,30 грн);

Приватні будинки з контейнерами загального користування – 43,84 грн (було 32,93 грн).

У селищах та селах громади:

Багатоповерхівки, самостійне утримання контейнерів – 23,99 грн (було 20,58 грн);

Приватний сектор, самостійне утримання – 27,20 грн (було 23,42 грн);

Багатоповерхівки з контейнерами загального користування – 27,45 грн (було 24,34 грн);

Приватний сектор з загальними контейнерами – 31,13 грн (було 27,82 грн).

Крім того, для мешканців багатоповерхових будинків з індивідуальними договорами передбачено абонентську плату 8,02 грн на місяць за один особовий рахунок.

У «Спецкомунтранс» зазначають, що навіть після підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькому ціна залишатиметься однією із найнижчих серед обласних центрів – в середньому близько 39 грн на особу.

Підприємство радить жителям заздалегідь ознайомитися з новими розцінками та врахувати їх у плануванні сімейного бюджету.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Києві: українців попереджають про труднощі у 2026 році, який товар під загрозою.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області: хто може втратити виплати та чому.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які розцінки тепер актуальні.