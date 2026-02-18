В Хмельницкой области вступил в силу новый график движения поездов, предусматривающий коррекцию времени прибытия и отправки ряда рейсов.

Новый график движения поездов в Хмельницкой области означает изменения для пассажиров из Каменец-Подольского, сообщает Politeka.

О новом графике движения поездов в Хмельницкой области проинформировали на официальной Фейсбук-странице АО "Укрзализныця". В частности, время прибытия экспресса во Львов изменили с 03:28 на 05:16, чтобы люди не ждали рассвета на вокзале.

Это позволяет удобнее планировать пересадки на другие направления, включая Ужгород, Ивано-Франковск, Перемышль, Трускавец, Яремче, Ворохта, Рахов, Ровно, Луцк и Ковель.

Кроме того, новый график движения поездов в Хмельницкой области ввел дневное сообщение из Каменец-Подольского в Киев.

Для этого пригородный №6381/6382 Ларга – Хмельницкий согласовали с №772/771 Хмельницкий – Киев. Он отправляется из Хмельницкого в 11:04 и прибывает в столицу в 16:49.

Также на станции Шепетовка предусмотрена остановка №097/098 Киев - Ковель, который отправляется из столицы в 23:10 и прибывает в Шепетовку в 03:25.

По информации "Укрзализныци", такие изменения направлены на улучшение условий путешествий для жителей региона и обеспечение лучших пересадок в популярные направления.

В то же время, ранее городской голова Каменца сообщал об изменении формата курсирования прицепных вагонов экспресса Каменец-Подольский – Ужгород.

Однако прямой пассажирский состав №140 Каменец-Подольский - Ужгород отменили полностью, пока билеты на этот рейс в продаже отсутствуют. Прямой №140 курсировал через Хмельницкую, Тернопольскую, Львовскую и Закарпатскую области.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Киеве: украинцев предупреждают о трудностях в 2026 году, какой товар под угрозой.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: кто может потерять выплаты и почему.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: какие расценки теперь актуальны.