Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе в виде готовых горячих блюд выдаются ежедневно в 12:30, сообщает Politeka.
С 5 января проект «Еда Жизни» возобновил раздачу горячих обедов для нуждающихся в поддержке. Об этом говорится на их официальной Facebook-странице.
Организаторы призывают внутри перемещенных лиц и всех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, приходить и сообщать об инициативе знакомым, которым это может быть необходимо.
В пределах проекта люди могут получить горячую еду и теплые напитки. Выдача проходит по адресу Водопроводная 13. Инициативу реализуют при поддержке команды, которая уже не в первый раз помогает переселенцам в городе.
В то же время, в БФ "Гостиная хата" ранее сообщали об изменениях в правилах выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ в Одессе в виде продовольственных наборов.
С 10.02.2025 г. в центре действуют обновленные условия получения такой помощи. Ежедневно предоставляется только 50 пакетов, при этом приоритет имеют вновь прибывшие переселенцы, отсчет для которых ведется со дня регистрации справки.
В первые три месяца такая помощь для новоприбывших предоставляется раз в месяц. Также определены категории переселенцев, которые могут получать поддержку раз в два месяца.
Речь идет о матерях, которые самостоятельно воспитывают детей при наличии подтверждающей справки, семьи с беременной женщиной, проживающих сами пенсионеров в возрасте от 70 лет, супругов пенсионеров 70+, одиноких людей с инвалидностью 1 и 2 группы, а также многодетные семьи.
Отдельно отмечено, что переселенцы из Херсона могут получать наборы раз в два месяца либо в центре, либо в Центре от херсонской общины «Свободные Вместе».
