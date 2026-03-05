Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі знову можна отримати, якщо ви опинилися у складних життєвих обставинах.

Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі у вигляді готових гарячих страв видаються щодня о 12:30, повідомляє Politeka.

З 5 січня проєкт «Їжа Життя» відновив роздачу гарячих обідів для тих, хто потребує підтримки. Про це йдеться на їхній офіційній Фейсбук-сторінці.

Організатори закликають внутрішньо переміщених осіб та всіх, хто опинився у складних життєвих обставинах, приходити та повідомляти про ініціативу знайомим, яким це може бути необхідно.

У межах проєкту люди можуть отримати гарячу їжу та теплі напої. Видача проходит за адресою Водопровідна 13. Ініціативу реалізують за підтримки команди, яка вже не вперше допомагає переселенцям в місті.

Водночас, у БФ "Гостинна хата" раніше повідомляли про зміни у правилах видачі безкоштовних продуктів для ВПО в Одесі у вигляді продовольчих наборів.

Із 10.02.2025 у центрі діють оновлені умови отримання такої допомоги. Щодня надається лише 50 пакунків, при цьому пріоритет мають новоприбулі переселенці, відлік для яких ведеться від дня реєстрації довідки.

Протягом перших трьох місяців така допомога для новоприбулих надається раз на місяць. Також визначено категорії переселенців, які можуть отримувати підтримку один раз на два місяці.

Йдеться про матерів, які самостійно виховують дітей за наявності підтверджувальної довідки, родини з вагітною жінкою, пенсіонерів віком від 70 років, які проживають самі, подружжя пенсіонерів 70+, самотніх людей з інвалідністю 1 та 2 групи, а також багатодітні сім’ї.

Окремо зазначено, що переселенці з Херсону можуть отримувати набори раз на два місяці або у центрі, або в Центрі від херсонської громади «Вільні Разом».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Одеській області: магазини різко змінили розцінки.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Одесі: де платять понад 25 000 гривень щомісяця

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: які документи потрібно надати.