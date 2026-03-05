В связи с выполнением важных мероприятий на 6 марта в Винницкой области утверждены почасовые графики отключения электроэнергии.

Графики отключения света в Винницкой области на 6 марта будут продолжаться только в части региона из-за запланированных работ, пишет Politeka.net.

Соответствующая информация обнародована на официальном сайте «Винницаоблэнерго».

Специалисты энергетической отрасли проведут профилактические работы, направленные на укрепление стабильности электроснабжения и недопущение аварий в сетях. В связи с выполнением этих мероприятий на 6 марта в Винницкой области утверждены почасовые графики отключения электроэнергии.

С 9 до 16 часов электричество выключат в населенном пункте Гаврышивка. Обесточивание охватят следующие населенные пункты:

Братив Мыхайлюкив: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 38, 40, 44, 46, 50, 52, 54, 65, 72, 74, 76;

В. Стуса: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9А, 10, 11, 12, 13, 14;

Гагарина: 12;

Задворного: 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 42, 44, 44А, 46, 50, 52, 56;

Кыивська: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;

Л. Ратушнои: 1, 2/2, 3, 5, 6А, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 37А, 38; 12 А;

Сонячна: 34, 35;

Украинська: 1, 2, 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34.

С 9 до 17 часов в селе Билыкивци будут обесточены ряд домов, расположенных по адресам:

улица Лисова 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20А, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 36

Также с 9 до 17 часов свет исчезнет в городе Жмерынка. Выключать электричество в домах, находящихся на улицах:

Гвардийська: 7

Костельна: 35, 39, 40, 50, 52, 54, 60, 62, 64

Мыколы Гоголя: 16, 18, 20

Народна: 9

Одеська: 21/2, 23, 23/3, 25, 29/24, 29А, 29Б, 33А, 35, 37, 39, 41, 45, 51, 51А, 51Б, 51Є, 55, 57, 57А, 59, 63А, 63А/21, 63А/7, 78

Озерна: 1, 3, 3А, 4, 5, 6

Оксамытова: 3, 3А, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Соборна: 11Л, 13, 15, 20, 22, 24, 28, 30, 30А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37/4, 38, 39, 40, 40А, 40А/15, 40З, 41, 43, 45, 46, 46А/2, 46А/3, 46А/4, 47, 48, 49, 51, 52, 52А, 53, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64А, 64Б, 64Д, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 75А, 76, 76/1, 78, 78А, 80, 80А, 82, 86А, 86А/5, 86Д, 95, 174

Соловиный: 3, 4, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1

Трыпильська: 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 20, 21, 22, 24, 24А, 26, 27, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42

Одеськый (провулок/визд): 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 16, 20, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 33, 33/1, 34

провулок Богдана Ступкы: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

провулок Винныцькый: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15

провулок Гвардийськый: 8, 10, 12, 14, 16, 17

провулок Князя Острозького: 3, 3/1, 3/2, 3А, 6, 8, 10, 12

провулок Народный: 5, 9, 11, 16

провулок Партызанськый: 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10

провулок Перекопськый: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/1

