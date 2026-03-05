Подорожание продуктов в Киеве уже заметно отразилось на семейных бюджетах горожан, ведь средние ценники на ряд основных товаров существенно повысились.

Подорожание продуктов в Киеве происходит достаточно быстро, сообщает Politeka.

По данным официального сайта Минфина, средняя стоимость свежемороженой скумбрии составила 281,00 грн за килограмм, тогда как месяц назад она была 258,01 грн.

Текущие цены по магазинам отличаются: Auchan и Novus продают скумбрию по 274,00 грн., а Megamarket – 295,00 грн., что демонстрирует разницу в стоимости в зависимости от торговой сети.

Не менее ощутимым стало подорожание продуктов в Киеве в сегменте бакалеи. Средняя цена пшена в феврале достигла 39,40 грн за килограмм, в то время как в январе она составила 32,96 грн.

У Metro ценник на пшено составляет 38,90 грн, а у Auchan – 39,90 грн, что показывает небольшие колебания в пределах торговых сетей. Фрукты также поднялись в цене: яблоки сорта Айдаред в феврале в среднем стоят 54,30 грн за килограмм.

Это на 6,46% больше, чем в январе, когда средняя стоимость была 48,90 грн. В магазине Auchan яблоки продают по 54,30 грн за килограмм.

Эксперты объясняют, что подорожание продуктов в Киеве обусловлено комплексом факторов: ростом затрат на логистику и энергоснабжение, инфляцией, колебанием курса доллара и влиянием войны на производство товаров питания.

Производители компенсируют повышение цен на корма, электроэнергию и заработную плату, что непосредственно влияет на расходы потребителей.

Даже основные товары, такие как рыба, крупа и фрукты, демонстрируют заметное повышение стоимости. Индекс потребительских цен на скумбрию в феврале составил 105,64%, на пшено – 110,14%, а на яблоки – 106,46%.

