В Киеве ввели ограничение движения транспорта из-за ремонта, что создало определенные неудобства для местных жителей.

Ограничения движения транспорта в Киеве будут длительное время действовать на улице Андрея Малышко, где дорожники выполняют ремонт дождевой канализации, сообщает Politeka.

Об ограничении движения транспорта в Киеве проинформировали на официальном сайте городского совета со ссылкой на УК "Киевавтодор".

Речь идет о участке на пересечении с улицей Миропольской. Движение транспорта в этом месте в Киеве ограничивается частично и поэтапно в обоих направлениях, чтобы обеспечить возможность проведения необходимых работ.

Как уточнили в "Киевавтодоре", ремонтные работы направлены на обновление инженерных сетей, которые эксплуатируются уже более полувека.

Дождевая канализация на этой улице была построена более 50 лет назад и с тех пор не проходила капитального ремонта.

Именно из-за износа сетей в этом районе периодически возникали локальные подтопления. Они затрудняли проезд авто, особенно во время интенсивных осадков.

В рамках обновления запланирована укладка новых трубопроводов, обустройство смотровых колодцев, установка люков и ливнеприемников, а также благоустройство прилегающей территории после завершения основного этапа работ.

Все это должно улучшить состояние инфраструктуры и сделать передвижение по этой части города более безопасным. Таким образом, неудобства носят временный характер и связаны исключительно с проведением необходимых восстановительных мероприятий.

Особое внимание уделяют участку у станции метро «Черниговская», ведь здесь ежедневно наблюдается значительный транспортный поток. Местным жителям подчеркнули, что потерпеть неудобства придется до 20 марта 2026 года.

