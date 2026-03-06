Благодаря инициативе, гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве позволяет регулярно получать питательные блюда, экономить средства и время.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве в 2026 году продолжает действовать из-за бесплатных горячих обедов и напитков, сообщает Politeka.

Программа ориентирована на людей преклонных лет, внутренне перемещенных лиц и граждан, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны или финансовых затруднений.

Инициативу реализует благотворительная организация «Пища жизни». Волонтеры готовят блюда с соблюдением санитарных норм и требований безопасности. Меню включает вегетарианские и веганские позиции, обеспечивающие питательность и учитывающие потребности пожилых людей.

Обеды доступны жителям столицы и переселенцам из пострадавших регионов. Выдача проходит трижды в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Основные локации: парк «Радуга» (ул. Мечты, 13:30), ул. Новомостицкая, 2-Г (14:00) и ул. Нижний Вал, 23 (15:30).

Организаторы призывают сообщать знакомым и соседям о возможности получить питание, чтобы поддержка охватила больше людей. Волонтеры также предоставляют минимальное социальное сопровождение: общаются с посетителями и консультируют по бытовым вопросам и здоровому образу жизни.

Благодаря инициативе, гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве позволяет регулярно получать питательные блюда, экономить средства и время, а также поддерживать социальные контакты даже в сложные периоды.

Организаторы советуют ознакомиться с графиком работы пунктов и соблюдать правила на каждой локации, чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную выдачу. Регулярное участие помогает людям старшего возраста чувствовать поддержку общества и иметь стабильный доступ к горячему питанию.

Каждый желающий может обратиться к организаторам, чтобы воспользоваться гуманитарной помощью для пенсионеров в Киеве и получить поддержку регулярно.

