В Харькове появились новые варианты работы для пенсионеров, поэтому мы рассказываем о требованиях и ожиданиях работодателей.

Работа для пенсионеров в Харькове доступна в разных областях, сообщает Politeka.

Среди вариантов работы для пенсионеров в Харькове, которые можно найти на платформе work.ua – есть позиции операторов call-центра, слесарей и механиков на предприятиях города.

К примеру, компания Adelina Call Center & BPO предлагает вакансию оператора call-центра с оплатой от 20 до 22 тысяч гривен в месяц, включая ставку и бонусы.

Сотрудники консультируют абонентов мобильной связи, отвечают на запросы клиентов и вносят информацию в базу данных. Для кандидатов важна внимательность, вежливость и базовые навыки работы с компьютером.

Кроме того, на предприятии «Сахарок, ООО» открыта должность слесаря-ремонтника с оплатой до 27 тысяч гривен.

Данная работа для пенсионеров в Харькове подразумевает обслуживание кондитерского оборудования и своевременную выплату заработной платы.

Еще одно предложение поступает от «Полимерконтейнер, Харьковский завод, ООО», где требуются механики и слесари для обслуживания производственного оборудования.

Работники должны обеспечивать работу машин и станков, соблюдать порядок и добросовестно выполнять обязанности.

Благодаря таким вакансиям люди постарше могут оставаться социально активными, поддерживать финансовую стабильность и одновременно заниматься тем, что соответствует их навыкам и интересам.

Работодатели предоставляют официальное оформление и гарантируют достойную оплату труда. Таким образом, возможности для трудоустройства есть во многих различных сферах, чтобы каждый нашел то, что ему по душе.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: кто рискует потерять соцподдержку.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: куда обращаться, чтобы получить крышу над головой.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что именно могут предоставить и куда обращаться.