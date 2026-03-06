Завдяки ініціативі гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві дозволяє регулярно отримувати поживні страви, економити кошти та час.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві у 2026 році продовжує діяти через безкоштовні гарячі обіди та напої, повідомляє Politeka.

Програма орієнтована на людей поважного віку, внутрішньо переміщених осіб та громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну або фінансові труднощі.

Ініціативу реалізує благодійна організація «Їжа життя». Волонтери готують страви з дотриманням санітарних норм і вимог безпеки. Меню включає вегетаріанські та веганські позиції, що забезпечують поживність і враховують потреби літніх людей.

Обіди доступні мешканцям столиці та переселенцям із постраждалих регіонів. Видача відбувається тричі на тиждень: у понеділок, середу та п’ятницю. Основні локації: парк «Веселка» (вул. Мрії, 13:30), вул. Новомостицька, 2-Г (14:00) та вул. Нижній Вал, 23 (15:30).

Організатори закликають повідомляти знайомих і сусідів про можливість отримати харчування, щоб підтримка охопила більше людей. Волонтери також надають мінімальний соціальний супровід: спілкуються з відвідувачами та консультують щодо побутових питань і здорового способу життя.

Завдяки ініціативі гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві дозволяє регулярно отримувати поживні страви, економити кошти та час, а також підтримувати соціальні контакти навіть у складні періоди.

Організатори радять ознайомитися з графіком роботи пунктів та дотримуватися правил на кожній локації, щоб забезпечити безпечну і безперебійну видачу. Регулярна участь допомагає людям старшого віку відчувати підтримку громади та мати стабільний доступ до гарячого харчування.

Кожен охочий може звернутися до організаторів, щоб скористатися гуманітарною допомогою для пенсіонерів у Києві та отримати підтримку регулярно.

