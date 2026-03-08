Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі доступні для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, тому розповідаємо деталі.

Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі надають у межах проєкту «Їжа Життя», який відновив роздачу гарячої їжі, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці організації, безкоштовні продукти для ВПО в Одесі у вигляді готових страв видають щодня о 12:30 за адресою Водопровідна 13.

Гарячу їжу та напої можуть отримати внутрішньо переміщені особи та всі, хто потребує підтримки. Організатори закликають приходити особисто та поширювати інформацію серед тих, кому така допомога може бути необхідною.

Водночас, у БФ "Гостинна хата" раніше повідомили про зміни у правилах видачі наборів безкоштовних продуктів для ВПО в Одесі, які діють із 10.02.2025.

Центр щодня надає лише 50 продовольчих пакунків, а пріоритет отримання мають новоприбулі переселенці. Відлік ведеться від дня реєстрації довідки.

Для новоприбулих допомога видається раз на місяць упродовж перших трьох місяців. Інші категорії переселенців можуть отримувати продовольчу допомогу один раз на два місяці.

Йдеться про матерів, які самостійно виховують дітей за наявності відповідної довідки, родини з вагітною жінкою, пенсіонерів віком 70+, які проживають самі, родини з двох пенсіонерів 70+, самотніх людей з інвалідністю 1 та 2 групи, а також багатодітні сім’ї.

Окремо зазначено, що переселенці з Херсону можуть отримувати набори раз на два місяці або у цьому центрі, або в Центрі від херсонської громади «Вільні Разом».

Якщо допомога вже була отримана в одному з центрів, повторне звернення можливе не раніше, ніж через два місяці.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.