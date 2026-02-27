Новий графік руху поїздів із Запоріжжя з кінця лютого передбачає зміни у періодичності курсування двох популярних соціальних рейсів далекого сполучення.

Новий графік руху поїздів із Запоріжжя почне діяти з 27 лютого і стосується двох соціальних експресів, які їздять до Львова, повідомляє Politeka.

За оновленим рішенням "Укрзалізниці", новий графік руху поїздів до із Запоріжжя передбачає, що №85/86 та №127/128 виходитимуть на маршрут через день.

Це означає скорочення кількості рейсів для пасажирів одразу кількох регіонів України. Йдеться про пасажирській склади, які багато років залишалися одними з найпопулярніших серед українців.

Вони забезпечували стабільне залізничне сполучення між південним сходом, центральними областями та заходом країни. Один із цих рейсів прямує через Дніпро, Білу Церкву та Вінницю, інший проходить через Кривий Ріг і Кропивницький.

Обидва маршрути відіграють важливу роль для мешканців прифронтових і наближених до них територій, адже дозволяють дістатися не лише до Львова, а й скористатися подальшими пересадками на міжнародні напрямки до європейських країн.

За даними перевізника, саме ці експреси упродовж 2023 року увійшли до трійки лідерів за кількістю перевезених пасажирів, посівши друге і третє місця відповідно.

Тому рішення впровадити новий графік руху поїздів із Запоріжжя може безпосередньо вплинути на поїздки мешканців Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської, Київської, Вінницької, Хмельницької, Тернопільської та Львівської областей.

Для багатьох людей ці рейси були зручним і доступним способом дістатися до місця роботи, навчання або вирішити особисті та сімейні справи. Експреси курсували щодня.

