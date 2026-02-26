Новий графік руху поїздів до Львова набрав чинності з 17 лютого та вже впливає на пасажирів, які планують поїздки між містами.

Новий графік руху поїздів до Львова передбачає зміщення відправлення №21/22 Харків - Львів, повідомляє Politeka.

Як проінформували в пресслужбі АТ "Укрзалізниця", новий графік руху поїздів до Львова розроблений для того, щоб експрес оминув комендантську годину у Вінниці, Хмельницькому та Тернополі.

Відтак, пасажирський склад відправляється з Харкова о 19:26 замість 14:27, а прибуває до Вінниці о 05:40 замість 00:54. У Тернополі він буде о 09:14, а у Хмельницькому о 07:32.

Такі зміни дозволяють пасажирам робити зручні пересадки на приміські електропоїзди №6430 Ізюм - Харків та №6023 Слатине - Харків, а також на №6383/6384 Хмельницький - Ларга для поїздок до Кам’янця-Подільського.

Крім того, новий графік руху поїздів до Львова враховує заходи безпеки після численних ударів російських військ по залізничній інфраструктурі України, коли було пошкоджено понад три тисячі об’єктів.

У зв’язку з цим оновлені маршрути допомагають забезпечити стабільне та безпечне сполучення для мешканців Сумщини, Харківщини та інших регіонів.

Раніше також повідомлялося про запуск оновленого маршруту Харків-Ужгород з 14 грудня, що передбачав запуск восьми нових міжнародних сполучень та трьох внутрішніх.

№113/114 Харків-Ужгород продовжили до Закарпаття, зберігаючи при цьому надійне сполучення з містами на шляху. Це дає можливість мешканцям Житомира, Олевська, Сарн та Рафалівки подорожувати до Карпат і Закарпаття, а також забезпечує пересадки на міжнародні рейси у Чопі.

Тепер пасажири можуть більш ефективно організовувати подорожі між Харковом та Львовом.

