Графики отключения света в Ривно на неделю с 9 по 15 марта вводятся из-за плановых работ в электросетях города, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили в пресс-службе «Рівнеобленерго» и опубликовали подробный перечень адресов и часов, когда возможны перерывы в электроснабжении.
Отмечается, что графики отключения света в Ривному на неделю с 9 по 15 марта связаны с проведением запланированных ремонтных и технических работ на электросетях. Эти меры направлены на повышение надежности, стабильности и безопасности электроснабжения в регионе.
С 09.03.2026–13.03.2026 года ограничения продлятся с 9 до 17 часов. Дополнительные отключения охватят отдельные улицы города:
- Пидковы - № 6, 10, 14, 15, 16, 17Б, 17В, 17Е, 19, 19А, 19Б, 23, 25, 27;
- Соборна - № 370С.
10.03.2026 года с 9 до 17 часов вводят дополнительные обесточивания по следующим адресам:
- 16 Лыпня — № 36;
- 24 Серпня — № 2, 5, 10, 11, 12, 12А, 14, 15, 17, 38;
- Борысенка Олександра — парк;
- Била — № 85;
- Драгоманова — № 8, 14, 21, 23;
- Кооперативна — № 3А, 3Б, 5;
- Скульптора Сосновського — № 5, 10, 10/4;
- Степана Бандеры — № 1.
С 10.03.2026-13.03.2026 года будут проводить профилактические работы в электросетях. Именно поэтому света не будет по адресам:
- Казымыра Любомырського — № 5, 5А, 5-А, 5-Б, 5Б;
- Степана Бандеры — № 15-А, 19;
- Чорновола — № 40, 60, 68.
12.03.2026 года с 9 до 17 часов снова планируют выключать свет. Это касается следующих улиц:
- 16 Лыпня — № 87;
- Богдана Гордийчука (Котляревського) — № 10, 12А, 16, 46, 48;
- Казымыра Любомырського — № 5В;
- Степана Бандеры — № 4, 6, 9А, 11, 12А, 12Б, 14А, 18, 18А, 24.
