Дефицит продуктов во Львовской области усугубляет напряжение на молочном рынке, сообщает Politeka.

Закупочные цены на сырое молоко упали до 14 грн/кг, а аналитики прогнозируют дальнейшее снижение до 10–12 грн/кг, что делает работу малых и средних ферм критической.

Мелкие хозяйства особенно уязвимы. Владельцы коров сокращают поголовье, уменьшают посевы силоса и частично продают скот на мясокомбинаты. Даже короткая пауза в производстве часто приводит к полному закрытию фермы.

Генеральный директор Альфа Фуд Импекс Максим Зализняк отмечает, что мелкие фермы на 100–200 коров едва покрывают расходы. Большие хозяйства с тысячами голов остаются прибыльными только благодаря масштабности и эффективности.

По словам Екатерины Скрильник, владелицы семейной фермы, даже производство крафтового сыра и продажа бычков не покрывает затрат. Дополнительно давят новые правила благополучия животных, рост цен на энергию и ограниченный доступ к кредитам. В ее деревне поголовье дойных коров сократилось с 500 до 100 за несколько лет.

Директор фермы "Победа" Дмитрий Соломаха добавляет, что падение до 10-11 грн/кг заставит хозяйства сократить треть или половину поголовья. Основная причина – перепроизводство и мировые колебания цен на масло, сухое молоко и сыры.

По словам исполнительного директора «Союза молочных предприятий Украины» Арсена Дидура, конкурентоспособность сохранят только комбинированные операторы, которые объединяют производство молока и переработку и ищут новые экспортные рынки. Малые фермы, даже объединившись в кооперативы, остаются финансово уязвимыми.

Специалисты рекомендуют мелким хозяйствам ориентироваться на нишевые рынки, организовывать собственную переработку или специализироваться на органических продуктах. В ближайшие 6–12 месяцев рынок, вероятно, очистится от части малых производителей, а цены останутся низкими.

Эксперты прогнозируют постепенное восстановление после третьего квартала 2026, что может поддержать спрос в странах Азии и Африки. Однако успех зависит от способности фермеров оптимизировать издержки и сохранить поголовье.

Дефицит продуктов во Львовской области заставляет производителей искать новые пути выживания и адаптировать бизнес к кризисным условиям.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов во Львове: с популярными товарами возникли проблемы, что происходит.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львове: что происходит с популярными товарами.

Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области: часть экспрессов не будет курсировать, "Укрзализныця" выдала детали.