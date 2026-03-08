Подорожание продуктов в Полтавской области стало заметно для жителей региона, ведь февральские цены выросли по сравнению с январскими.

Подорожание продуктов в Полтавской области задело хлебобулочные изделия, рыбу и молочную продукцию, сообщает Politeka.

Согласно данным Минфина, средняя стоимость ржаного хлеба "Столичный" 2026 года составила 46,50 гривны за 950 граммов, что на 1,73% больше, чем в феврале.

Анализ цен по магазинам показал, что Metro удерживает стабильную цену 46,50 гривны, в то время как ранее средняя цена была 44,95 гривны.

Такой рост вызвал беспокойство среди потребителей, поскольку хлеб остается базовым товаром в ежедневном рационе.

Подорожание продуктов в Полтавской области ощутимо коснулось и рыбной продукции. Карп живой за месяц поднялся на 7,54%.

Средняя стоимость составила 222,05 гривны за килограмм. В магазинах наблюдалась значительная разница: Auchan предлагал рыбу за 199 гривен, а Megamarket – 245,10 гривны.

Не обошел рост и сегмент молочной продукции. Сметана "Простонаше" 20% в феврале выросла на 3,05% по сравнению со среднемесячной ценой января. Средняя цена составила 67,70 гривны за 340 грамм.

Аналитики отмечают, что главными причинами удорожания продуктов в Полтавской области являются комплексные факторы.

Уменьшение производства из-за боевых действий, высоких затрат на логистику и энергетику, инфляционные процессы в экономике и колебания курса валюты оказывают непосредственное влияние на конечные ценники.

Повышение тарифов на перевозку товаров, рост цен на корма и электроэнергию также заставляют производителей закладывать дополнительные затраты в стоимость продукции.

Аналитики советуют жителям планировать покупки и следить за акционными предложениями магазинов, чтобы снизить влияние повышения ценников на семейные расходы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что сильно выросло в цене.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: что необходимо для получения.