Подорожчання продуктів у Полтавській області стало помітним для жителів регіону, адже лютневі ціни виросли в порівнянні з січневими.

Подорожчання продуктів у Полтавській області зачепило хлібо-булочні вироби, рибу та молочну продукцію, повідомляє Politeka.

Згідно з даними Мінфіну, середня вартість хліба житнього "Столичний" 2026 року склала 46,50 гривні за 950 грамів, що на 1,73% більше, ніж у лютому.

Аналіз цін по магазинах показав, що Metro утримує стабільну ціну 46,50 гривні, тоді як раніше середня ціна була 44,95 гривні.

Таке зростання викликало занепокоєння серед споживачів, оскільки хліб залишається базовим товарои у щоденному раціоні.

Подорожчання продуктів у Полтавській області відчутно торкнулося й рибної продукції. Короп живий за місяць піднявся на 7,54%.

Середня вартість сягнула 222,05 гривні за кілограм. У магазинах спостерігалася значна різниця: Auchan пропонував рибу за 199 гривень, а Megamarket – 245,10 гривні.

Не оминуло зростання й сегмент молочної продукції. Сметана "Простонаше" 20% у лютому виросла на 3,05% порівняно із середньомісячною ціною січня. Середня ціна склала 67,70 гривні за 340 грамів.

Аналітики зазначають, що головними причинами подорожчання продуктів у Полтавській області є комплексні фактори.

Зменшення виробництва через бойові дії, високі витрати на логістику та енергетику, інфляційні процеси в економіці та коливання курсу валюти безпосередньо впливають на кінцеві цінники.

Підвищення тарифів на перевезення товарів, зростання цін на корми та електроенергію також змушують виробників закладати додаткові витрати у вартість продукції.

Аналітики радять мешканцям планувати покупки та стежити за акційними пропозиціями магазинів, щоб зменшити вплив підвищення цінників на сімейні витрати.

