Подорожчання продуктів у Запоріжжі відчули місцеві споживачі, оскільки лютневі ціни на базові товари суттєво піднялися.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі торкнулося як консервів, так і свіжої риби та овочів, повідомляє Politeka.

Про подорожчання продуктів у Запоріжжі свідчать дані з офіційного сайту Мінфіну.

Так, середня вартість сардин натуральних 230 грамів склала 77,72 гривні, що на 1,13% більше, ніж минулого місяця. У магазинах Metro консерви коштують 80,46 гривні, в Auchan – 73,40 гривні, у Megamarket – 79,30 гривні.

Таке підвищення відображає загальну тенденцію на ринку, де витрати на транспортування та логістику впливають на кінцеву вартість товарів.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі зачепило й рибну продукцію. Скумбрія свіжеморожена за місяць виросла на 6,03%, середня ціна піднялася до 281,00 гривні за кілограм.

У магазинах Auchan та Novus риба коштує по 274,00 гривні, а в Megamarket – 295,00 гривні. Така динаміка створює додаткове навантаження на сімейні бюджети.

Не менш помітним стало підвищення цінників на овочі. Помідори рожеві 1 кг зараз коштують в середньому 199,00 гривні, що на 13,23% більше, ніж у лютому, коли ціна становила 174,71 гривні.

Аналітики зазначають, що головними причинами підвищення цінників є комплексні фактори: зростання витрат на транспортування та логістику, інфляційні процеси в економіці, перебої з енергопостачанням та підвищення цін на складові виробництва.

Зростання цін на корми та матеріали для вирощування продукції також змушує виробників закладати додаткові витрати у кінцеву ціну товару.

Різниця у вартості базових товарів по магазинах змушує місцевих мешканців шукати економніші варіанти та враховувати акції, щоб мінімізувати витрати на повсякденні потреби.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду в Запоріжжі: які саме зміни відбулися у місті

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: кого кличуть на зарплату від 15 тисяч гривень

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: українцям готові допомогти, що можна отримати