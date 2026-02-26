Радимо заздалегідь ознайомитися з графіками вимкнень світла в Кіровоградській області на 27 лютого.

У Кіровоградській області 27 лютого відбудуться тимчасові відключення світла у зв’язку з проведенням планових та профілактичних робіт, пише Politeka.net.

Про це поінформували у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з графіками вимкнень світла в Кіровоградській області на 27 лютого та врахувати цю інформацію при плануванні повсякденних справ, щоб уникнути незручностей через тимчасову відсутність електропостачання.

У Кропивницькому районі будуть тривати вимкнення з 9 до 17 години. Їх впроваджують в наступних населених пунктах:

Нова Павлівка вулиці:

Вільний Гай — 1, 1А, 3, 3а, 4А, 5, 5а, 7, 7А, 8а, 9, 11, 13, 15, 17, 18а, 19, 23, 25, 25А, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 53А, 55, 57, 59, 61, 63, 65

Тараса Шевченка — 2

Безводня вулиці:

Космонавтів — 16, 20, 24-27, 31

Садова — 1, 1а, 2-3, 14, 16, 20, 26, 28, 34, 38

Іванівка вулиці:

Космонавтів — 17, 19, 23, 27а, 28-30

Садова — 4, 6, 12, 18, 22, 24, 32, 36

Миру — 1-13, 15-25, 25б, 26-28, 28а, 29-34, 34а, 35-38, 38А, 39, 39а, 40-41, 41А, 42-44, 47-49, 49А, 50-53, 55-57, 59, 61, 63

Вишнева — 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 26-27, 27А, 28-29, 31-35, 37, 39, 41, 43, 45-46, 48-49, 51, 53-57, 59, 61-62, 69-71, 73, 77, 79-80, 84, 92, 96, 100, 106, 108, 112, 114, 122, 136

Анатолія Бузуляка — 1, 3-5, 7, 7А, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 37

27.02.2026 року також вводяться додаткові знеструмлення Олександрівському районі. Через розчистку траси з 10 до 17 години вимкнення будуть в селі Голикове на вулицях:

Луговий пров., 1, 1А, 2, 4, 6-7, 11

Степова, 3-5, 19-20

Центральна, 2-3, 5, 7-8, 12, 14, 16

Широкопояса пров., 5

Шкільний пров., 1, 3-6, 8-9

Актуальний графік відключень електроенергії можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго». Мешканців закликають завчасно підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням.

