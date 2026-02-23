В Виннице официально стартовала новая система оплаты за проезд, позволяющая пассажирам рассчитываться за билеты через смартфон или банковские приложения, передает Politeka.

Городские власти и перевозчики отмечают , что нововведение упрощает передвижение и сокращает контактные операции с наличными.

Общественный транспорт города оснащен цветными QR-кодами. Желтые коды предназначены для клиентов ПриватБанка, а розовые – для пользователей monobank. Система работает с любой банковской картой, а коды постепенно появляются на всех автобусах и троллейбусах.

Пассажиры ПриватБанка могут оплачивать через приложение «Приват24»: нужно сканировать QR-код, выбрать количество билетов и карту. После этого документ хранится в разделе «Еще – Транспорт – Городской транспорт». Альтернативно оплата производится через камеру смартфона, открывая страницу в браузере для выбора билетов и расчета через Google Pay, Apple Pay или карту.

Пользователи monobank сканируют QR-код, нажимают «Подтвердить» и билет мгновенно открывается в браузере со всеми данными и собственным QR-кодом для проверки. Оплата возможна через monobank, Google Pay, Apple Pay или банковскую карту.

Билет действителен в течение 60 минут и содержит бортовой номер транспортного средства. Если страница случайно закрылась, ее легко восстановить из-за истории браузера.

По словам перевозчиков, новая система оплаты за проезд в Виннице значительно повышает безопасность пассажиров, уменьшает очереди и ускоряет процесс покупки билетов. Постепенный переход на цифровую оплату позволяет сделать городской транспорт более современным и комфортным жителям и гостям Винницы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Винницкой области: названо место, где регулярно выдают помощь.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области: как найти свой дом.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты за проезд в Виннице: горожанам рассказали о важных нововведениях.