У Чернігові ввели обмеження руху транспорту, щоб забезпечити безпеку на час проведення аварійних робіт, тому розповідаємо деталі.

Обмеження руху транспорту в Чернігові торкнулися вулиці Василя Тарновського, де комунальні служби виконують терміновий ремонт водопроводу, повідомляє Politeka.

Про обмеження руху траснпорту в Чернігові проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці КП "Чернігівводоканал".

Роботи почалися 26 лютого і триватимуть до 6 березня включно. У цей період курсування авто на ділянці від перехрестя з вулицею Гетьмана Полуботка до будинку №34 А повністю заборонене.

Водіїм радять заздалегідь планувати маршрути та користуватися альтернативними шляхами, щоб уникнути заторів і не створювати аварійних ситуацій.

На час ремонтних робіт проїзд буде перенаправлено через вулицю Гетьмана Полуботка, вулицю Коцюбинського та вулицю П’ятницьку.

На цих ділянках встановлені тимчасові дорожні знаки, що допомагають регулювати проїзд та зберегти безпеку як водіїв, так і пішоходів.

Місцева влада наголошує, що обмеження руху транспорту в Чернігові є тимчасовим заходом і необхідні для швидкого усунення аварійної ситуації на водопроводі.

Під час виконання робіт комунальні служби забезпечили доступ до альтернативних маршрутів і встановили інформаційні щити, які повідомляють про перекриття та тривалість незручностей на дорозі.

Це дозволяє мешканцям і гостям міста правильно планувати свої поїздки і мінімізувати незручності.

За словами представників КП "Чернігівводоканал", всі роботи виконуються у суворій відповідності до графіку та з урахуванням безпеки громадян.

Місцеві жителі, яким доводиться користуватися вулицею Василя Тарновського, можуть скористатися альтернативними маршрутами, а громадський транспорт також коригує свої рейси на час перекриття.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: яка вартість тепер актуальна.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: яка вартість оголошена.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігові: де можна заробляти 27 тисяч гривень.