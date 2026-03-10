Доплати для пенсіонерів у Полтавській області у 2026 році зросли через підвищення прожиткового мінімуму для непрацюючих громадян.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області почали нараховуватися відповідно до змін, внесених законом "Про Держбюджет-2026", повідомляє Politeka.

Розмір надбавки для людей похилого віку, яким необхідна стороння допомога, піднявся до 1038 грн. Торік він становив 944,4 грн.

З новими показниками прожиткового мінімуму у 2595 грн підтримка громадян зросла на 93,6 грн, що допомагає покрити витрати на повсякденне життя та догляд.

Право на отримання доплати у Полтавській області мають пенсіонери, які досягли віку 80 років, потребують регулярного догляду за медичними рекомендаціями та не мають працездатних родичів, які могли б забезпечувати їхні потреби.

Надбавка також не надається тим, хто отримує пенсію за інвалідністю або інші види виплат. Доплати для пенсіонерів у Полтавській області вимагають проходження лікарсько-консультативної комісії, яка підтверджує необхідність догляду та оцінює стан здоров’я громадянина.

Для отримання щомісячної виплати необхідно звернутися до медичного закладу, отримати висновок ЛКК та подати заяву до органів Пенсійного фонду з пакетом документів.

Потрібні паспорт громадянина, ідентифікаційний код, медичний висновок про необхідність догляду та документи, що підтверджують відсутність інших виплат з інвалідності. Після перевірки Пенсійний фонд призначає відповідну суму.

Фахівці радять пенсіонерам готувати документи заздалегідь і уточнювати графік роботи ЛКК, щоб прискорити процес оформлення надбавки. Це особливо важливо для людей, які проживають самостійно та не можуть отримати допомогу від родичів.

