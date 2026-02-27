Доплати для пенсіонерів в Одеській області у 2026 році передбачають додаткові виплати для людей похилого віку.

Доплати для пенсіонерів в Одеській області розраховуються на основі понаднормового трудового стажу та встановленого прожиткового мінімуму, повідомляє Politeka.

Про доплати для пенсіонерів в Одеській області розповіли на офіційному сайті Пенсійного фонду України.

Так, починаючи з 1 січня 2026 року, літні люди отримують надбавку у розмірі 1% від мінімальної пенсії за віком за кожен рік роботи понад встановлену норму.

З урахуванням прожиткового мінімуму 2 595 грн сума доплати для пенсіонерів в Одеській області становить 25,95 грн за рік. Автоматичний перерахунок здійснюється для жінок зі стажем понад 30 років та чоловіків понад 35 років.

Якщо громадянин продовжує працювати, перерахунок відбувається після виходу на пенсію або при зміні прожиткового мінімуму. Ветерани праці також мають право на соціальні пільги.

Статус ветерана праці надається жінкам зі стажем від 35 років та чоловікам від 40 років, які досягли пенсійного віку та отримують пенсію.

Пільги включають звільнення від земельного податку, безплатне зубне протезування, першочергове санаторно-курортне лікування та безплатний проїзд у громадському транспорті в межах регіону.

Крім того, ветерани можуть отримати першочерговий ремонт житла, забезпечення твердим паливом та додаткову неоплачувану відпустку.

У практичному вимірі мінімальна назбавка за п’ять років понаднормового стажу у 2026 році становить щонайменше 129,75 грн.

Спеціалісти Пенсійного фонду радять звертатися до органів соціального захисту для оформлення статусу ветерана праці та оформлення усіх необхідних документів.

