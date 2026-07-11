В 2026 году стартует программа гуманитарной помощи для ВПЛ в Днепре, предусматривающая ежемесячную раздачу продуктовых комплектов, сообщает Politeka.net.

Инициативу организует Департамент социальной политики городского совета. Поддержку могут получить пожилые граждане, лица с инвалидностью, матери с детьми, попечители несовершеннолетних, а также подростки от трех до восемнадцати лет. Новоприбывшие, оформившие справку и проживающие в местах компактного расселения, имеют право на одноразовый набор независимо от категории.

Обязательным условием участия является регистрация в общине после 24 февраля 2022 по фактическому месту пребывания. В пакеты входят продукты долгого хранения: крупы, макаронные изделия, консервы, готовые блюда, чай, кофе и сладости.

Чтобы получить помощь, необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства. С собой следует иметь паспорт, справку переселенца, документы на детей и подтверждение инвалидности при наличии.

Выдача продуктов производится ежемесячно в соответствии с утвержденным графиком. Перечни получателей формируют заранее, после чего информируют о дате, времени выдачи и порядке получения.

Жителям советуют заранее подготовить документы и следить за актуальными объявлениями во избежание очередей. Объем ресурсов и механизм распределения могут изменяться в зависимости от финансирования и количества заявок.

Дополнительно планируется запуск горячей линии и онлайн-консультаций, чтобы переселенцы могли оперативно узнавать наличие наборов и изменения в процедуре.

Таким образом, гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре обеспечивает ежемесячную поддержку продуктовыми комплектами, позволяет планировать рацион и гарантирует стабильную помощь даже в сложных жизненных условиях.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: регистрация продлится всего один день, что еще стоит знать.

Также Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: раздача будет длиться всего два дня, куда нужно обращаться.