У 2026 році стартує програма гуманітарної допомоги для ВПО у Дніпрі, що передбачає щомісячну роздачу продуктових комплектів, повідомляє Politeka.net.

Ініціативу організовує департамент соціальної політики міської ради. Підтримку можуть отримати літні громадяни, особи з інвалідністю, матері з дітьми, опікуни неповнолітніх, а також підлітки від трьох до вісімнадцяти років. Новоприбулі, які оформили довідку та мешкають у місцях компактного розселення, мають право на одноразовий набір незалежно від категорії.

Обов’язковою умовою участі є реєстрація у громаді після 24 лютого 2022 року за фактичним місцем перебування. У пакети входять товари тривалого зберігання: крупи, макаронні вироби, консерви, готові страви, чай, кава та солодощі.

Щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до управління соціального захисту за місцем проживання. Із собою слід мати паспорт, довідку переселенця, документи на дітей та підтвердження інвалідності за наявності.

Видача продуктів здійснюється щомісяця відповідно до затвердженого графіка. Переліки отримувачів формують заздалегідь, після чого інформують про дату, час видачі та порядок отримання.

Жителям радять заздалегідь підготувати документи та слідкувати за актуальними оголошеннями, щоб уникнути черг. Обсяг ресурсів і механізм розподілу можуть змінюватися залежно від фінансування та кількості заявок.

Додатково планується запуск гарячої лінії та онлайн-консультацій, щоб переселенці могли оперативно дізнаватися про наявність наборів та зміни у процедурі.

Таким чином, гуманітарна допомога для ВПО у Дніпрі забезпечує щомісячну підтримку продуктовими комплектами, дозволяє планувати раціон та гарантує стабільну допомогу навіть у складних життєвих умовах.

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