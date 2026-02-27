Місцевим мешканцям в 2026 році дають декілька порад, яких варто прислухатися під час завершення опалювального сезону в Запоріжжі.

У Запоріжжі відзначають наближення завершення опалювального сезону 2026, повідомляє Politeka.

Місцева влада нагадує, що порядок підключення та відключення тепла регулюється пунктом 8 Правил надання послуг із теплопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №830.

Конкретна дата відключення батарей у документі не вказана. Теплопостачання припиняється, коли середньодобова температура протягом трьох діб стабільно перевищує +8°C. Це дозволяє перевести котельні у літній режим без різких змін у квартирах та соціальних закладах.

Фахівці пояснюють місцевим українцям, що зі зростанням температури тепломережі починають поступово зменшувати подачу гарячої води. У районах з альтернативними системами опалення відключення може відбутися трохи раніше, що допомагає економити енергоресурси.

Місцевим мешканцям в 2026 році радять:

перевіряти тепло в кімнатах;

контролювати батареї та вентиляційні решітки;

підтримувати комфортну вологість та провітрювати приміщення;

слідкувати за показниками лічильників і своєчасно передавати їх у тепломережу.

Також варто згадати про те, що минулого року завершення опалювального сезону в Запоріжжі не стало моментальним. Батареї працювали ще декілька днів у мінімальному режимі, а температура в кімнатах залишалася на рівні 18°C, у кутових — 22°C. У разі порушень температурного режиму мешканці зверталися на гарячу лінію «15-80», де проблеми вирішували оперативно.

Тепломережі міста працюватимуть у режимі плавного відключення, щоб забезпечити комфорт жителям.

