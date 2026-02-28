У звʼязку з плановими роботами в електромережах в Одеській області 1 та 2 березня 2026 року, окрім стабілізаційних, діятимуть локальні графіки відключення світла.

Фахівці ДТЕК попереджають про додаткові графіки відключення світла в Одеській області на 1 та 2 березня 2026 року, повідомляє Politeka.

Мова йде про знеструмлення на час планових профілактичних робіт в електромережах, які діятимуть додатково до стабілізаційних. У неділю таких обмеженнь електропостачання планується мінімальна кількість, а от у понеділок – значно більше.

Зокрема в неділю, 1 лютого, додатковий графіки відключення світла торкнеться Великобуялицької територіальної громади в Одеській області. Там із 8:00 до 17:00 без електроенергії залишаться мешканці селища Буялик по вул. Кисельова, 4А, 38, 40, 42, 42А, 47А, 70Б, 74, 77, 79, 81, 83, 85, 87-89, 91, 93, 95, 99-101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 121, пише Politeka.

У понеділок, 2 березня, за даними ДТЕК, локальні графіки відключення світла будуть застосовувати зокрема в таких населених пунктах області:

Буялик (8-го Березня, Армійська, Івана Вдовиченка, Виноградна, Грушова, Андрія Дудника, Заводська, Залізнична, Зелена, Калинова, Кисельова, Миру, Одеська, Перемоги, Покровська, Південна, Привокзальна, Садова, Ніни Строкатої, Театральна, Тіничта, Тюріна, Ушинського, Центральна, Шкільна) – з 9:00 до 17:00;

(8-го Березня, Армійська, Івана Вдовиченка, Виноградна, Грушова, Андрія Дудника, Заводська, Залізнична, Зелена, Калинова, Кисельова, Миру, Одеська, Перемоги, Покровська, Південна, Привокзальна, Садова, Ніни Строкатої, Театральна, Тіничта, Тюріна, Ушинського, Центральна, Шкільна) – з 9:00 до 17:00; Великий Буялик (Базарна, Болгарська, Комарова, Перша, Преображенська, Степова, Успенська, Христо Ботева, Шкільна, Яні, просп. Миру) – з 9:00 до 17:00;

(Базарна, Болгарська, Комарова, Перша, Преображенська, Степова, Успенська, Христо Ботева, Шкільна, Яні, просп. Миру) – з 9:00 до 17:00; Чорноморськ (Данченка, просп. Миру); Малодолинське (вул. Шевченка, пров. Новоселів) – з 8:00 до 17:00;

(Данченка, просп. Миру); (вул. Шевченка, пров. Новоселів) – з 8:00 до 17:00; Новоселівка, Соболівка (Польова, Шевченка), Чубівка (Привокзальна) – з 8:00 до 19:00;

(Польова, Шевченка), (Привокзальна) – з 8:00 до 19:00; Яськи – з 8:00 до 19:00.

