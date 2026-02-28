Подорожание продуктов в Одессе заметно влияет на семейные бюджеты жителей, особенно тех, поэтому рассказываем об этом больше.

Подорожание продуктов в Одессе стало заметно на примере основных категорий товаров, сообщает Politeka.

По данным с официального сайта Минфина, подорожание продуктов в Одессе заметно на многих товарах ежедневного потребления. К примеру, средняя цена свинины (ошеек) в феврале составила 320,17 грн за килограмм.

В то время, как в январе средняя стоимость этого товара была 315,21 грн. Самая высокая цена в магазинах сейчас фиксируется у Metro – 332,78 грн за килограмм, а самая низкая в Megamarket – 309 грн.

Сыр твердый Звени Гора голландский 45% также вырос: средняя стоимость в феврале – 602,15 грн за килограмм, тогда как в январе она составила 539,04 грн. В Megamarket его продают по 637,50 грн, а у Metro – по 566,80 грн.

Что касается круп, гречка показала повышение среднемесячной цены до 49,85 грн. за килограмм. У Megamarket гречка стоит 61,70 грн, у Auchan – 41,90 грн, у Metro – 47,90 грн, а в Novus – 47,89 грн.

Индекс потребительских цен на гречку в феврале 2026 года составил 102,55%, что означает рост цены на 2,55% по сравнению с предыдущим месяцем.

Таким образом, подорожание продуктов в Одессе наблюдается не только на мясные и молочные товары, но и на бакалею, непосредственно испытываемые потребителями.

Основные факторы повышения ценников остаются стабильными: война уменьшает производство, сокращается поголовье скота и птицы, что влияет на цены на мясо и яйца.

Логистика усложняется из-за увеличения стоимости транспортировки и дополнительных рисков. Перебои с электроснабжением заставляют производителей использовать генераторы.

Экономические же факторы, такие как инфляция и колебания курса доллара, влияют на стоимость импортных товаров и составляющих производства.

