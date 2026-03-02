Графіки відключення світла у Запоріжжі та області на 3 березня вводяться на визначений часовий період.

Графіки відключення світла у Запоріжжі та області на 3 березня вводяться, як додаткові обмеження, через планові ремонтні роботи, пише Politeka.net.

Про це йдеться в «Запоріжжяобленерго».

Графіки відключення світла у Запоріжжі та області на 3 березня вводяться через планові та профілактичні роботи, які будуть проводити енергетики. Уточнимо, що додаткові обмеження вводяться через плановий ремонт електрообладнання в Запоріжжі, проте світло вимкнуть з 9 до 17 години за такими адресами:

Автодорожна: 159, 165, 167, 169, 171-231

Водограйна (Гаврилова): 1 (9 пов), 3, 3 блокА, 3 блокБ, 5 (п.1,2) (9 пов), 5 (п.3-6), 5а

Героїв Національної гвардії України (40 річчя Перемоги): 37 (9 пов), 39 (9 пов), 41,43 (9 пов), 47,49 (9 пов)

Івана Виговського (Волоколамська): 195-201, 214-224, 181-193, 206-212

Мостова (Ударників): 2-32, 3-19

Павла Чубинського (Панфьорова): 189-193, 195-211, 204-208, 210-288, 171-187, 188-200, 186

Памірська: 201, 203/207-217, 254-266, 205

Паторжинського: 192, 135а, 137-191, 142, 144, 150-154, 158-190

Підлісна: 12, 14, 16, 2-10, 3, 5-9, 11-47, 12/16, 18-22, 26-46, 49-57

Сиромя`тникова (Кіровоградська): 110, 112, 94-108

Теплова: 1-39, 2-34, 43, 41

пров. Астрономічний: 1-11, 2-14

пров. Ромський (Камчатський): 1-9, 2-12

Не оминуть обмеження і область. Так, електропостачання триватимуть через ремонт електрообладнання з 9 до 17 години. Обмеження діютимуть в селі Антонівка в будинках, що знаходяться за наступними адресами:

Центральна 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 47, 48, 50, 46.

Енергетики рекомендують заздалегідь перевіряти актуальні графіки відключення світла в Запоріжжі, планувати свій час з урахуванням можливих перерв в електропостачанні.

