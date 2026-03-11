В Одесі знову доступні безкоштовні продукти для ВПО, оскільки благодійники відновили видачу гарячого харчування.

Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі можна отримати ще з 5 січня, адже проєкт «Їжа Життя» поновив щоденну роздачу гарячої їжі за адресою Водопровідна 13, повідомляє Politeka.

Організатори на офіційній сторінці Благодійного фонду "Гостинна хата" зазначають, що людей чекають щодня о 12:30 та пропонують гарячі страви і теплі напої для внутрішньо переміщених осіб та всіх, хто потребує підтримки.

У дописі наголошують, що в такому форматі, безкоштовні продукти для ВПО в Одесі допомагають всім, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Паралельно у БФ "Гостинна хата" продовжують діяти оновлені правила видачі продовольчих наборів, які були запроваджені з 10.02.2025.

Центр наразі може надавати лише 50 наборів безкоштовних продуктів для ВПО в Одесі на день, тому першочергове право мають новоприбулі переселенці.

Для них підтримка передбачена один раз на місяць протягом перших трьох місяців з дня реєстрації довідки. Інші категорії також можуть звернутися по продовольчу підтримку, однак не частіше ніж один раз на два місяці.

Йдеться про матерів, які самостійно виховують дітей за наявності відповідної довідки, родини з вагітними жінками, самотніх пенсіонерів віком 70+, подружжя пенсіонерів віком 70+, самотніх людей з інвалідністю 1 та 2 групи, а також багатодітні сім’ї.

Окремо уточнюється, що переселенці з Херсону можуть отримувати набори або в цьому центрі, або в Центрі від херсонської громади «Вільні Разом», але не раніше ніж через 2 місяці після попереднього звернення.

Водночас інші переселенці, які мають офіційні штаби своїх громад та міст у Одесі, поки не можуть оформити продовольчий набір у БФ "Гостинна хата", проте для них доступні інші види допомоги.

