Безкоштовні продукти для ВПО у Миколаївській області надають у межах програми Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Безкоштовні продукти для ВПО у Миколаївській області стають справжнім рятувальним колом для багатьох українців, повідомляє Politeka.

Йдеться про спеціально сформовані продовольчі коробки, які розраховані на 30 днів та покривають близько 60 відсотків від місячної норми споживання калорій.

До складу такого набору безкоштовних продуктів для ВПО у Миколаївській області входять базові товари тривалого зберігання.

Зокрема, борошно, гречана та пшоняна крупи, соняшникова олія, макаронні вироби, м’ясні та бобові консерви, вівсяні пластівці, цукор і сіль.

Продовольчі набори розподіляють не лише в нашому регіоні, а й у Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.

Рішення про формат допомоги ухвалюють з урахуванням ситуації з продовольчою безпекою, роботи місцевих ринків та безпекових умов.

В окремих громадах підтримку можуть отримувати всі мешканці, в інших вона передбачена лише для людей, які відповідають визначеним критеріям вразливості, погодженим з партнерами або місцевою владою.

Саме в такому форматі реалізуються безкоштовні продукти для ВПО у Миколаївській області, де допомогу надають через локальні благодійні організації.

У регіоні партнером програми є АДРА, яка обслуговує також Харківську, Донецьку та Херсонську області, зокрема Бериславський район.

Звернутися з питаннями щодо роздачі можна за номером гарячої лінії 0800 20 13 30. Лінія працює з Пн–Чт: 08:00–20:00, у Пт: 08:00–14:00, Сб: вихідний.

Окрім стандартних коробок, передбачена й видача готових до вживання продовольчих наборів для людей, які нещодавно евакуювалися або не мають можливості самостійно готувати їжу.

