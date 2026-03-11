Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області означає, що своєчасна оплата та контроль споживання ресурсів стають ключовими.

З початку 2026 року в Чернігівській області відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги, повідомляє Politeka.

Нові розцінки охоплюють водопостачання, утримання житлового фонду та вивезення сміття у всіх громадах регіону.

Мешканці вже отримали оновлені платіжки. Для приватних будинків місячна плата становить 37,50 грн на одну особу, для квартир багатоповерхівок — 36,55 грн. Рахунки формуються автоматично, додаткові дії від споживачів не потрібні.

У «Менакомунпослузі» пояснюють, що перегляд тарифів пов’язаний зі зростанням витрат на паливо, обслуговування техніки та підвищенням заробітної плати персоналу. Завдяки цьому підтримується стабільна робота систем поводження з відходами та якість послуг навіть у пікові періоди.

На останньому засіданні міської ради обговорювали соціальні програми допомоги. Проєкт «єВідновлення» передбачає компенсації для тих, чиє житло постраждало через бойові дії. Один із заявників уже отримав 30 580 грн на ремонтні роботи.

Фахівці радять оплачувати рахунки вчасно, перевіряти нарахування та планувати сімейний бюджет. Такі заходи допомагають уникнути боргів і штрафів та гарантують належний стан інфраструктури.

Тарифи враховують пільги та державну допомогу для соціально вразливих категорій. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області передбачає також модернізацію обладнання, планові ремонти та оновлення мереж для безпечного водопостачання і утримання житлового фонду.

Мешканцям рекомендують регулярно стежити за офіційними повідомленнями, перевіряти актуальні розцінки та можливі компенсації. Це допомагає уникнути несподіваних витрат і контролювати сімейний бюджет, а також забезпечує безперебійну роботу комунальної інфраструктури.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області означає, що своєчасна оплата та контроль споживання ресурсів стають ключовими для стабільного забезпечення водою та утримання житла.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: де можна мати від 25 тисяч заробітної плати.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: жителів здивували новими цінами.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: від 25 тисяч зарплатні пропонують на деяких вакансіях.