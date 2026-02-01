Именно по этой процедуре реализуется денежная помощь для проживания для ВПЛ в Киевской области.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Киевской области в 2026 году выплачивается по обновленному порядку, сообщает Politeka.

Разъяснение о выплатах обнародовал Пенсионный фонд Украины.

По информации ведомства, финансовая поддержка предусмотрена для внутренне перемещенных лиц, фактически проживающих в регионе и состоящих на официальном учете. Начисление осуществляется сроком на шесть месяцев с возможностью продления при условии соответствия требованиям.

Основной критерий участия – среднемесячный доход семьи за предыдущие три месяца. Он не должен превышать четыре прожиточных минимума для граждан, потерявших трудоспособность.

По состоянию на 1 января 2026 базовый показатель составляет 2 595 гривен. Таким образом, предельная сумма для одного человека составляет 10380 гривен.

Отдельные группы получают денежные средства независимо от финансовых показателей. Речь идет о пенсионерах с небольшими пенсиями, лицах с инвалидностью первой или второй группы, детях с особыми потребностями до совершеннолетия, сиротах, молодежи без родительской опеки до 23 лет, а также опекунов и приемные семьи.

Оформление происходит через управление социальной защиты населения. Заявитель представляет соответствующую форму вместе с документами, подтверждающими статус и доходы. После проверки принимается решение о начислении. Именно по этой процедуре реализуется денежная помощь для проживания для ВПЛ в Киевской области.

В Пенсионном фонде отмечают, что программа частично покрывает расходы по аренде, питанию и ежедневным потребностям, помогая людям сохранять финансовое равновесие и быстрее адаптироваться к новым условиям.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: по какому адресу можно получить поддержку.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Киевской области: при каких условиях украинцам откажут в помощи в 2026 году.