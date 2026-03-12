Безкоштовне житло для ВПО в Київській області можна знайти через платформу "Допомагай".

У Київській області стартувала програма безкоштовного житла для ВПО, доступна у столиці та населених пунктах регіону через платформу «Допомагай», повідомляє Politeka.

Оголошення стосуються тимчасового розміщення на період воєнного стану. Один із варіантів — окрема кімната в приватному будинку на вулиці Головатого в Києві. Помешкання розраховане на двох осіб і підходить для жінки або матері з дитиною від трьох років.

Всередині є кухня, ванна кімната, санвузол, вода, а також можливість готувати їжу. Опалення пічне, оплата не передбачена, проте власники просять допомагати в побуті.

Ще один об’єкт розташований у селі Романків Обухівського району на вулиці Лісова. Це трикімнатний будинок із автономним опаленням, газом, електропостачанням, каналізацією та інтернетом, розташований у лісовому масиві за 18 км від Києва.

Умови включають догляд за територією та виконання господарських робіт: стрижку газону, прибирання листя, очищення доріжок від снігу, контроль котлів і генератора, а також дрібний ремонт за потреби.

Окремо пропонують безкоштовне житло для ВПО в Київській області для чоловіка у столиці на будь-який термін. Можна поєднувати проживання з роботою вдома, підробітками або виконанням господарських завдань. Додатково доступна вакансія вантажника з щоденною оплатою.

Платформа радить потенційним мешканцям заздалегідь уточнювати деталі розміщення та умови проживання, щоб швидко та комфортно інтегруватися у нове місце.

Заохочують всіх, хто потребує житла, звертатися на платформу, щоб скористатися перевагами безкоштовного житла для ВПО в Київській області та дізнатися про актуальні пропозиції.

