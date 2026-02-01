Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киеве создает не только возможность получить жизненно необходимую поддержку, но и простор для социальной интеграции.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киеве теперь доступна через новый центр ОО «ВПЛ Украина», который начал работу в столице, сообщает Politeka.

Ячейка оказывает комплексную поддержку людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, а также пожилым гражданам. Программа включает в себя медицинские услуги, юридические консультации, занятия по английскому языку и организованную детскую комнату. Семьи получают необходимые вещи, а дети – внимание и подарки.

Центр работает по адресу ул. Тютюнника, 5, Киев. Связаться можно по телефону 075 105 77 88 или по Telegram-каналу организации.

Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киеве не только покрывает базовые потребности, но и создает возможности для социальной интеграции, развития и психологического комфорта.

Организаторы подчеркивают: эффективность работы обеспечивается совместными усилиями волонтеров, специалистов и всех участников инициативы, что позволяет системно поддерживать жителей столицы.

В Киевской области переселенцы также могут получить бесплатное жилье.

Для поиска доступна поддержка государственных контакт-центров, предоставляющих актуальную информацию и помогающих правильно оформить все необходимые документы.

Помимо официальных ресурсов, переселенцы могут воспользоваться онлайн-платформами. В частности, сайт «Помоги», созданный волонтерами, позволяет найти временное жилье в безопасных городах Украины и за рубежом. Фильтры помогают выбирать жилье по месту, типу и продолжительности проживания.

Каждое объявление проходит ручную проверку для обеспечения безопасности и надежности. За дополнительными вопросами можно обращаться на горячую линию 0(800) 332-238.

