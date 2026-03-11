Заохочують переселенців звертатися на платформу, щоб скористатися всіма можливостями безкоштовного житла для ВПО в Одеській області та знайти найбільш відповідний варіант для себе.

Мешканці регіону через платформу «Допомагай» відкрили доступ до безкоштовного житла для ВПО в Одеській області, повідомляє Politeka.

На сервісі публікують актуальні пропозиції тимчасового розміщення як у самому регіоні, так і за його межами. Один із варіантів — кімната у двокімнатній квартирі на вулиці Жуковського в Одесі. Проживання передбачає спільне перебування з жінкою 68 років, яка не потребує стороннього догляду, проте шукає співмешканку для вечірнього спілкування.

Ще одна пропозиція стосується трикімнатної квартири на першому поверсі на проспекті Князя Володимира Великого. Там надають окрему кімнату з усіма зручностями для проживання.

Порядна родина готова прийняти на постійне перебування самотню жінку пенсійного віку 60–70 років. Основні умови — відсутність шкідливих звичок і бажання інтегруватися у сімейне коло. Оголошення орієнтоване на людей, які втратили власне житло.

Також безкоштовне житло для ВПО в Одеській області доступне у приватному секторі на вулиці Бригадна. Пропонують окрему кімнату з базовими зручностями. Власники готові прийняти жінку до 55 років без залежностей за умови невеликої допомоги літнім людям у побуті. Грошова оплата не потрібна.

Опубліковані пропозиції різняться за форматом — від спільного проживання у квартирі до окремої кімнати в приватному будинку. Актуальні варіанти регулярно оновлюються, тому переселенцям радять періодично перевіряти платформу, щоб не пропустити підходящий варіант.

Заохочують переселенців звертатися на платформу, щоб скористатися всіма можливостями безкоштовного житла для ВПО в Одеській області та знайти найбільш відповідний варіант для себе.

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Одеській області: що буде коштувати на 30 відсотків більше.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога в Одеській області: як отримати понад 6 тисяч гривень.

.