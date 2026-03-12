Подорожчання проїзду у Вінницькій області вже впроваджене, тож жителям радять враховувати нові розцінки при плануванні поїздок.

Набрало чинності подорожчання проїзду у Вінницькій області на маршруті «Вінниця–Козятин», повідомляє Politeka.

Вартість квитка зросла до 120 гривень через підвищення цін на пальне, технічне обслуговування транспорту та інші складові тарифу.

Представник асоціації перевізників Вячеслав Дарморос зазначив, що ціну на цьому напрямку давно не переглядали. Середній тариф у регіоні становить 2,40 гривні за кілометр, а відстань між Вінницею та Козятином — 85 км. До підвищення квиток залишався одним із найдоступніших порівняно з іншими маршрутами.

Для прикладу, поїздка з Вінниці до Хмільника (63 км) тепер коштує 161 гривню. Перевізники підкреслюють, що тариф на «Вінниця–Козятин» підвищується поступово, щоб не створювати різкого навантаження на пасажирів.

Подорожчання проїзду у Вінницькій області вже впроваджене, тож жителям радять враховувати нові розцінки при плануванні поїздок. Керівництво пояснює, що зміни не спрямовані на отримання додаткового прибутку, а на підтримку маршрутів у належному стані та забезпечення регулярних перевезень.

Експерти радять перевіряти актуальні тарифи заздалегідь, особливо на популярних напрямках, щоб уникнути непорозумінь і затримок у дорозі. Пасажирам, які часто користуються маршрутом між Вінницею та Козятином, доведеться звикати до нових цін і планувати бюджет на поїздки з урахуванням збільшених витрат.

Порада: купувати квитки заздалегідь і враховувати підвищення вартості, щоб подорож залишалася комфортною та без стресу.

Мешканцям рекомендують стежити за оновленнями, щоб повною мірою враховувати подорожчання проїзду у Вінницькій області та планувати поїздки без неприємних сюрпризів.

