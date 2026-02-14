Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області збільшилися після перерахунку за понаднормовий страховий стаж.

Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області підвищилися у зв’язку зі зростанням мінімальної пенсії з січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Про це інформують на офіційному сайті Пенсійного фонду України.

Цей показник використовується як база для розрахунку ряду надбавок, включно з доплатами для пенсіонерів у Вінницькій області за понаднормовий страховий стаж.

Тож громадяни, у яких тривалість страхового стажу перевищує встановлену законом норму, автоматично отримали збільшені виплати без подання додаткових заяв.

Зростання доплат для пенсіонерів у Вінницькій області торкнулося жінок зі стажем понад 30 років і чоловіків із понад 35 років страхового стажу, включно з особами, які мають пільговий стаж за Списком №1.

За кожен додатковий рік роботи понад норматив людині нараховується 1% від мінімальної пенсії, що у 2026 році становить 25,95 гривні.

Це означає, що жінка зі стажем 40 років отримує 259,50 гривні замість 236,10 гривні торік, а чоловік із таким самим стажем отримує 128,75 гривні замість 118,05 гривні. Таким чином, щомісячна надбавка збільшилася на 23,40 гривні для жінок і на 10,70 гривень для чоловіків.

Українцям не потрібно окремо подавати заяву на перерахунок. Система працює автоматично: якщо страховий стаж перевищує норматив, сума виплати зростає пропорційно кількості додаткових років.

Після припинення трудової діяльності Пенсійний фонд України здійснює перерахунок пенсії з урахуванням актуального прожиткового мінімуму.

У 2026 році також зросли базові соціальні показники, а запланована щорічна індексація пенсій має частково компенсувати вплив інфляції та підвищення споживчих цін.

