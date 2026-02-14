Нова система оплати за проїзд у Вінниці дозволяє швидко та безпечно купувати квитки, зменшуючи час очікування і черги в транспорті.

У Вінниці запроваджено нову систему оплати за проїзд, яка дозволяє пасажирам розраховуватися за поїздки через смартфон або банківські застосунки, повідомляє Politeka.

Тепер громадський транспорт міста оснащено кольоровими QR-кодами: жовті призначені для клієнтів ПриватБанку, а рожеві — для користувачів monobank.

Система працює з будь-якою банківською карткою, а коди поступово з’являються у всіх автобусах та тролейбусах. Пасажири ПриватБанку можуть оплачувати через застосунок «Приват24»: потрібно сканувати QR-код, обрати кількість квитків та картку, після чого документ зберігається у розділі «Ще — Транспорт — Міський транспорт».

Альтернативно оплата здійснюється через камеру смартфона. Відкривається сторінка у браузері, де можна обрати кількість квитків і сплатити через Google Pay, Apple Pay або банківську картку.

Для користувачів monobank процес аналогічний: QR-код сканують, натискають «Підтвердити», і квиток одразу відкривається у браузері з усіма даними та QR-кодом для перевірки. Оплата можлива через monobank, Google Pay, Apple Pay або картку.

Квиток дійсний 60 хвилин, а на ньому зазначено бортовий номер транспортного засобу. Якщо сторінка випадково закрилася, її можна відновити через історію браузера.

За словами перевізників, нова система оплати за проїзд у Вінниці значно спрощує пересування містом, скорочує контактні операції з готівкою та підвищує безпеку пасажирів.

