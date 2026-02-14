Дефіцит продуктів у Вінницькій області стає помітнішим на тлі зростання цін на яблука, яке фіксують в Україні та сусідніх країнах через скорочення запасів і активні експортні поставки, повідомляє Politeka.

Аналітики відзначають, що обсяги якісних плодів у сховищах швидко зменшуються. Весняні заморозки минулого року та складні умови зберігання призвели до втрат урожаю, що обмежило пропозицію на внутрішньому ринку й підштовхнуло виробників переглядати відпускні ціни.

За даними Fresh Plaza, ситуація в Європі залишається нерівномірною. У країнах Західної Європи значні залишки стримують подорожчання, водночас східний регіон відчуває нестачу. В Україні додатковим фактором стало подорожчання зберігання через перебої з електропостачанням та використання дизельних генераторів.

Експерти зазначають, що дефіцит продуктів у Вінницькій області частково пов’язаний зі зростанням зовнішнього попиту. Частина якісної продукції спрямовується на експорт, тоді як на внутрішньому ринку залишаються обмежені обсяги, що впливає на цінову динаміку.

Оператори ринку прогнозують посилення тиску в лютому, оскільки запаси скорочуються швидше, ніж зазвичай, а логістичні витрати продовжують зростати. Це зберігатиме високу вартість яблук для споживачів у найближчій перспективі.

Крім того, у Вінницькій бласті також повідмляли про можливість отримати безкоштовні продукти.

Центр працює з регулярним графіком, і переселенці можуть отримувати допомогу один раз на 31 день. Завдяки цьому кожна родина може планувати свої запаси та організовувати харчування без зайвого стресу.

