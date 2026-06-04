Жителям рекомендуют заранее ознакомиться с актуальными графиками отключения света в Черкасской области.

Графики отключения света в Черкасской области продлятся на 5 июня и охватят десятки адресов в разных населенных пунктах региона, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Черкасской области на 5 июня продлятся по отдельным адресам. Жителям рекомендуют заранее ознакомиться с актуальными графиками отключений, подготовить необходимые устройства к возможным временным ограничениям и учесть периоды обесточивания при планировании рабочих и бытовых дел.

«Черкассыоблэнерго» предупредили, 05.06.2026 с 08:00 до 16:00 часы графики отключения света будут действовать:

в селе Сердегивка - на улице Шевченкы, в частности в районе мастерских Скрыпныка;

в селе Топильна – на территории хозяйства ЛНЗ и СФХ «Фаворит»;

в городе Шпола - на улицах Шевченко (частично), Калынова и Днипровська (частично), а также в районе автомойки и СТО.

Свет исчезнет в селенном пункте Бужанка с 12:00–16:00 часов, поэтому следует быть готовыми к длительным ограничениям. Они охватят следующие адреса:

Заводськый м-р.: 1А, 41

Зализнычна: 22а, 22А

05.06.2026 года с 09:00–14:00 часа будут выключать электричество в поселке Лысянка, однако свет исчезнет только на следующих улицах:

пров. Богуславськый: 1, 1/А, 10, 11, 12, 14/А, 16, 16/А, 17, 18, 18/А, 18/Б, 2, 2/А, 2/в, 20, 21, 22, 23, 23/А, 25, 27, 3, 4/а, 5, 6, 7, 8, 9

Ударна: 1/А, 10, 12, 13, 14, 14/А, 15, 16, 17, 17/А, 18, 19, 2, 20/А, 21, 3, 3/А, 4, 5, 5/А, 6, 7, 8, 9

Гетьманськый шлях: 100

С 11:00–16:00 часы будут продолжаться обесточивание. Они коснутся части поселка Лысянка. Электричество будут выключать только на следующих улицах:

Ударна: 1

В. Велыкого: 1, 1/А, 10, 11, 12, 12/А, 13, 14, 15, 16, 16/А, 17, 18, 18/А, 19, 2, 2/А, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 35, 5, 6, 7, 8, 9

пров. Богуславськый: 13, 15

Гетьманськый шлях: 98.

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