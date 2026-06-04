Подорожание проезда в Кировоградской области рассматривается как попытка сохранить стабильную работу маршрутной сети.

Подорожание проезда в Кировоградской области продолжается в Новоукраинке, где местный исполком утвердил поэтапную корректировку стоимости автобусных перевозок, сообщает Politeka.

Решение было принято после серии консультаций с участием представителей транспортной отрасли, депутатов и общественности. В результате стороны поддержали постепенное внедрение новых расценок вместо разового резкого роста.

Первый этап стартовал 11 мая. С тех пор поездка по городскому маршруту стоит 30 гривен. Уже с 1 июня вступает в силу следующее изменение, предусматривающее оплату на уровне 35 гривен. До этого жильцы пользовались автобусами за 25 гривен.

В транспортных компаниях объясняют необходимость пересмотра увеличением расходов по обеспечению перевозок. Среди основных причин называют более дорогое топливо, более высокую стоимость комплектующих, сервисное обслуживание и восстановление подвижного состава.

По словам представителей отрасли, экономические расчеты предполагали установление цены на уровне 40 гривен. В то же время, местная администрация избрала компромиссный вариант, который должен учесть интересы как перевозчиков, так и пассажиров.

В этом контексте подорожание проезда в Кировоградской области рассматривается как попытка сохранить стабильную работу маршрутной сети без чрезмерной нагрузки на бюджеты семей.

В ходе общественных обсуждений мнения горожан разделились. Часть жителей выражала беспокойство из-за дополнительных затрат, другие поддержали поэтапный механизм, считая его более прогнозируемым.

Отдельно подтверждено сохранение льгот для участников боевых действий и семей погибших военнослужащих. Возмещение соответствующих расходов и в дальнейшем будет осуществляться на средства местной казны.

Эксперты отмечают, что дальнейшие решения в сфере перевозок будут зависеть от цен на энергоносители, топливо и общую экономическую ситуацию.

Источник: persha.kr

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