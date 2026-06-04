Прогноз на неделю с 5 по 11 июня в Днепре показывает, что в ближайшие дни город ожидает неустойчивая погода.

Прогноз погоды на неделю с 5 по 11 июня в Днепре свидетельствует о постепенном повышении температуры воздуха и увеличении количества осадков ближе к завершению периода, сообщает Politeka.

5 июня в городе ожидается теплый день без осадков. Ночью температура воздуха составит около +16°, а днем ​​поднимется до +25°.

Прогноз погоды на неделю с 5 по 11 июня в Днепре предоставили на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра .

6 июня температура воздуха продолжит расти. Днем столбики термометров покажут до +27°, а ночью около +17°. Солнце в этот день будет лишь изредка появляться из-за облаков.

Уже 7 июня небо над городом будет полностью покрыто облаками на протяжении всего дня. Температура днем ​​будет держаться на уровне +26°. Почти весь день пройдет без дождя, однако к вечеру синоптики допускают начало осадков.

Прогноз на неделю с 5 по 11 июня в Днепре также указывает, что 8 июня погода снова изменится. Утро будет ясным, но уже днем ​​облака полностью закроют небо.

Во второй половине дня ожидается мелкий дождь, который продлится до самого вечера. Температура воздуха днем ​​составит около +26, а ночью прогнозируют +17.

9 июня воздух прогреется до +27°. Ясное небо задержится только в первой половине дня, после чего опять станет пасмурным. Во второй половине дня пройдет мелкий дождь.

10 июня утро будет ясным, однако днем ​​и вечером город покроет плотную облачность. Температура воздуха днем ​​поднимется до +28°, а по ощущениям будет достигать +29°. В дневные часы ожидается дождь.

11 июня на протяжении всего дня небо будет пасмурным. Ночью температура составит +18°, а днем ​​воздух прогреется до +28°. Синоптики прогнозируют дождь в дневные часы, который вечером начнет ослабевать.

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