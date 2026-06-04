Прогноз погоды на неделю с 5 по 11 июня в Днепре свидетельствует о постепенном повышении температуры воздуха и увеличении количества осадков ближе к завершению периода, сообщает Politeka.
5 июня в городе ожидается теплый день без осадков. Ночью температура воздуха составит около +16°, а днем поднимется до +25°.
Прогноз погоды на неделю с 5 по 11 июня в Днепре предоставили на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра .
6 июня температура воздуха продолжит расти. Днем столбики термометров покажут до +27°, а ночью около +17°. Солнце в этот день будет лишь изредка появляться из-за облаков.
Уже 7 июня небо над городом будет полностью покрыто облаками на протяжении всего дня. Температура днем будет держаться на уровне +26°. Почти весь день пройдет без дождя, однако к вечеру синоптики допускают начало осадков.
Прогноз на неделю с 5 по 11 июня в Днепре также указывает, что 8 июня погода снова изменится. Утро будет ясным, но уже днем облака полностью закроют небо.
Во второй половине дня ожидается мелкий дождь, который продлится до самого вечера. Температура воздуха днем составит около +26, а ночью прогнозируют +17.
9 июня воздух прогреется до +27°. Ясное небо задержится только в первой половине дня, после чего опять станет пасмурным. Во второй половине дня пройдет мелкий дождь.
10 июня утро будет ясным, однако днем и вечером город покроет плотную облачность. Температура воздуха днем поднимется до +28°, а по ощущениям будет достигать +29°. В дневные часы ожидается дождь.
11 июня на протяжении всего дня небо будет пасмурным. Ночью температура составит +18°, а днем воздух прогреется до +28°. Синоптики прогнозируют дождь в дневные часы, который вечером начнет ослабевать.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: какая новая проблема возникла на рынке.
Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: кто и при каких условиях может потерять выплаты.
Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: как были изменены цены в магазинах.